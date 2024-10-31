В омских лесах начался сезон зимних грибов

В паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» соцсети «ВКонтакте» омичи делятся кадрами своих урожаев. Последний такой пост об обнаружении зимних опят опубликован в среду, 30 октября 2024 года.
Примечательно, что зимние опята попадаются жителям не только за городом, но и в самом Омске. Так, одна из участниц паблика нашла семейство грибов прямо возле своего дома.
Впрочем, некоторые грибники считают, что зимние опята уступают во вкусе осенним и летним, а кто-то и вовсе не решается их пробовать.
Добавим, зимний опенок считается условно съедобным грибом, но относится к IV категории — с наименьшей пищевой ценностью.