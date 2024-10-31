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Приморцы могут получить справку об участии в СВО через «Госуслуги»

С 1 ноября на едином портале Госуслуг ветераны, участники СВО и члены их семей могут получить справку, подтверждающую факт их участия в специальной военной операции. Это поможет проще и быстрее оформить и получить положенные меры социальной поддержки.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба краевого министерства цифрового развития и связи, справку о подтверждении статуса участника СВО можно будет получить через портал «Госуслуги» или лично в любом отделении МФЦ.

«Вводится единый документ, подтверждающий статус участника специальной военной операции. Нововведения направлены на упрощение порядка оформления льгот и других мер социальной поддержки участникам СВО на всей территории Российской Федерации. Отметим, что если сам боец не может получить справку ввиду его нахождения в зоне спецоперации, то справку единого образца также смогут получить и члены его семьи», — уточнили в ведомстве.

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