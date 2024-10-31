Приморцы могут получить справку об участии в СВО через «Госуслуги»

«Вводится единый документ, подтверждающий статус участника специальной военной операции. Нововведения направлены на упрощение порядка оформления льгот и других мер социальной поддержки участникам СВО на всей территории Российской Федерации. Отметим, что если сам боец не может получить справку ввиду его нахождения в зоне спецоперации, то справку единого образца также смогут получить и члены его семьи», — уточнили в ведомстве.