В Омске нашли точку, где продавали просроченные колбасу и фарш

На Космическом проспекте в Омске сотрудники администрации Октябрьского округа в ходе рейда обнаружили незаконную торговлю мясными и молочными продуктами. Мясной фарш, колбасы и молоко хранились в неподходящих условиях, нарушались санитарные и температурные режимы.
Некоторые виды колбасы и мясной фарш имели истекший срок годности, а часть продукции реализовывалась без маркировки. Молоко продавали в использованных пластиковых бутылках. В ходе проверки нарушители получили административные протоколы.
«Покупка продуктов в подобных условиях несёт риск для здоровья, так как испорченная продукция может содержать токсины и бактерии, вызывающие сальмонеллёз и ботулизм», — прокомментировал начальник отдела экономики и потребительского рынка Виктор Колобков.
Власти напомнили, что за торговлю в неустановленных местах предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 000 до 3 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 7 000 рублей, а для юридических лиц — от 10 000 до 30 000 рублей.