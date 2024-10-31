В Омске нашли точку, где продавали просроченные колбасу и фарш

Власти напомнили, что за торговлю в неустановленных местах предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 000 до 3 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 7 000 рублей, а для юридических лиц — от 10 000 до 30 000 рублей.