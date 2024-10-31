В Приморье растет заболеваемость ОРВИ среди взрослых

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Приморского края, темп прироста по отношению к предыдущей неделе во Владивостоке по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями тоже снизился на −2,89%.
«Снижение отмечено среди возрастных групп детей от рождения до 14 лет. В возрастной группе 15 лет и старше отмечается незначительный темп прироста (+2,8%)», — сообщили в эпидотделе Управления.
По данным лабораторного мониторинга Центра гигиены и эпидемиологии Приморья, заболеваемость обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии. Так, за отчетную неделю в 73,7% положительных находок превалировал риновирус. Также выявляются вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие вирусы.