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Начало ноября в Башкирии ознаменуется снегом, гололедом и сильным ветром

Синоптики рассказали о погоде в начале месяца.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на первые дни ноября в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, последний месяц осени ознаменуется порывистым ветром, осадками и гололедом.

Так, в пятницу, 1 ноября, метеорологи ожидают дожди, мокрый снег, который отложится на проводах и деревьях, а также гололедицу на дорогах и туман.

— В первый день ноября прогнозируется южный, юго-западный умеренный ветер, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −3,+2°, днем 0,+5°, — рассказали в Башгидрометцентре.

В субботу, 2 ноября, ожидается серьезное потепление. Столбики термометров днем покажут аж +7 градусов, однако характер погоды не изменится, а опасные природные явления не отступят.

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