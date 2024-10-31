Начало ноября в Башкирии ознаменуется снегом, гололедом и сильным ветром

Озвучен прогноз погоды на первые дни ноября в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, последний месяц осени ознаменуется порывистым ветром, осадками и гололедом.
Так, в пятницу, 1 ноября, метеорологи ожидают дожди, мокрый снег, который отложится на проводах и деревьях, а также гололедицу на дорогах и туман.
— В первый день ноября прогнозируется южный, юго-западный умеренный ветер, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −3,+2°, днем 0,+5°, — рассказали в Башгидрометцентре.
В субботу, 2 ноября, ожидается серьезное потепление. Столбики термометров днем покажут аж +7 градусов, однако характер погоды не изменится, а опасные природные явления не отступят.
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