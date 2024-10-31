В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до плюс 3 градусов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами дождь, мокрый снег и температура до плюс 3 градусов прогнозируются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет 1−3 градуса тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до минус 1 градуса.
Ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/c. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.
В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах 0 — плюс 5 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.