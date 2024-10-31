Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт улицы Пушкина в Тайшете отложили из-за непогоды

В связи с этим сняли ограничение движения.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете временно отменили перекрытие движения по улице Пушкина. Связано это с неблагоприятными погодными условиями для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает ИА Тайшет 24 со ссылкой на пресс-службу администрации Тайшетского городского поселения.

— Покрытие решили привести в порядок после того, как высохнет дорожное полотно. Синоптики предполагают, что тёплая погода придёт в город в выходные дни. Видимо, тогда на Пушкина и начнут запланированные работы, — рассказывают в агентстве.

Поэтому жители могут спокойно проехать по улице Пушкина от Академика Павлова до федеральной трассы. О точном времени проведения ремонтных работ оповестят позже.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете на месяц закроют Абаканский путепровод. Машины с 31 октября по 29 ноября не смогут проехать по улице Комсомольской по участку от Степана Разина.