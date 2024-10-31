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В Омске закрылся сезон пассажирских перевозок по Иртышу

Минтранс Омской области объяснило, какие рейсы по воде завершают работу с 1 ноября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня последний день, в который можно добраться по воде до поселка Кейсы. Пассажирский маршрут "Большая Тебендя (Паново) — Кайсы завершает свою работу. Навигация в этом сезоне подошла к концу.

С 1 мая рейсы выполнялись ежедневно на катерах «Строительный № 356» и «Строительный № 360». Всего за период навигации в этом сезоне было перевезено более 8,5 тыс. пассажиров.

Водный транспорт возил омичей и жителей региона по трем направлениям: «Центр — Зеленый берег», «Омск — Большеречье» и «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы». Сейчас все суда отправляются на плановое ТО и ремонтные работы.