В Омске закрылся сезон пассажирских перевозок по Иртышу

Сегодня последний день, в который можно добраться по воде до поселка Кейсы. Пассажирский маршрут "Большая Тебендя (Паново) — Кайсы завершает свою работу. Навигация в этом сезоне подошла к концу.
С 1 мая рейсы выполнялись ежедневно на катерах «Строительный № 356» и «Строительный № 360». Всего за период навигации в этом сезоне было перевезено более 8,5 тыс. пассажиров.
Водный транспорт возил омичей и жителей региона по трем направлениям: «Центр — Зеленый берег», «Омск — Большеречье» и «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы». Сейчас все суда отправляются на плановое ТО и ремонтные работы.