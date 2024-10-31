В Уфе свернули поиски 12-летнего мальчика.

В Уфе благополучно завершились поиски пропавшего без вести 12-летнего мальчика. Накануне вечером волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в РБ сообщили о том, что ребенка нашли живым, с ним все в порядке. Где он был все это время — не уточняется. Поиски свернули.
Между тем в Уфе продолжаются поиски пропавшего в марте 14-летнего Дамира Адигамова. Накануне спасатели управления гражданской защиты столицы и центрального поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по ЧС обследовали на катере 16 км акватории и береговой линии реки Белой, сообщал «Башинформ».