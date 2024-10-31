В Уфе свернули поиски 12-летнего мальчика.

В Уфе благополучно завершились поиски пропавшего без вести 12-летнего мальчика. Накануне вечером волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в РБ сообщили о том, что ребенка нашли живым, с ним все в порядке. Где он был все это время — не уточняется. Поиски свернули.