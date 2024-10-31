Омичей предупредили о сомнительной молочной продукции, которую нельзя покупать

Как отметили в управлении, в среду, 30 октября 2024 года, на потребительском рынке была обнаружена молочная продукция производства ООО «Пречистое 1» по адресу производства: Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Элеваторная, д. 15.
«При выезде по адресу производства установлено, что предприятие по производству молочной продукции ООО “Пречистое 1” отсутствует.
В соответствии с требованиями статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в обороте находится фальсифицированная молочная продукция, изготавливаемая «предприятием-призраком», производимая неизвестными лицами в неизвестных условиях", — отмечается в официальном сообщении.
В управлении отметили, что реализация указанной продукции незаконна. В случае обнаружения продукции указанного производителя на прилавках Омска ее не следует покупать, а о факте продажи стоит сообщить в региональный Роспотребнадзор.