180 жителей Иркутской области нарушили требования по содержанию животных

— Больше всего дел завели в Осинском районе (21), в Усть-Илимске (19) и в Иркутске (16). Напомним, что собак нужно обязательно регистрировать и стерилизовать, выгуливать и перевозить их в общественном транспорте только в соответствии с правилами. Нельзя отпускать собак на улицу одних, выгуливать их в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, — рассказывают в пресс-службе правительства.