180 жителей Иркутской области нарушили требования по содержанию животных

С начала 2024 в Приангарье завели и рассмотрели более 180 административных дел, составленных на владельцев животных, которые нарушили требования содержания домашних питомцев. Сумма штрафов превысила 800 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
— Больше всего дел завели в Осинском районе (21), в Усть-Илимске (19) и в Иркутске (16). Напомним, что собак нужно обязательно регистрировать и стерилизовать, выгуливать и перевозить их в общественном транспорте только в соответствии с правилами. Нельзя отпускать собак на улицу одних, выгуливать их в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, — рассказывают в пресс-службе правительства.
За нарушение и жестокое обращение с животными выписывают штраф на сумму от пяти до 15 тысяч рублей, должностным лицам от 15 до 30 тысяч, а юрлицам от 50 до 100 тысяч. Если собака покусает прохожего, то хозяин отдаст 10−30 тысяч.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 2026 году в Иркутске планируют реконструировать Верхнюю Набережную.