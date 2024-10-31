В Омске осудят водителя насмерть сбившего 84-летнего пенсионера на переходе

В Омске прокурорами направлено в суд уголовное дело в отношении 32-летнего омича, который 18 августа 2024 года допустил наезд на пенсионера. Мужчина оказался на пути транспортного средства, когда водитель выехал на встречку из-за того, что его подрезал другой автомобиль. Пострадавший увидел опасность и пытался свернуть на обочину, но не успел. 84-летний пешеход скончался в медучреждении. Водителю грозит до 5 лет лишения свободы. Вину в совершении преступления водитель признал полностью. Сейчас дело передано в Центральный районный суд г. Омска для рассмотрения по существу. Добавим, что за минувшие сутки на дорогах Омской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 16 человек получили травмы. 9 человек были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 4 водителя были оштрафованы за проезд на красный свет пешеходных переходов. Областная ГАИ обращается как к водителям, так и к пешеходам — в условиях осложнения ситуации на дорогах в связи с гололедом и дождем, соблюдайте скоростной режим и будьте осторожны и внимательны.