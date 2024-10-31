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В Костанайской области ограничили движение транспорта

31 октября на дорогах Костанайской области ввели ограничение движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Олбани: +19° 5 м/с 64% 758 мм рт. ст. +12°

По данным пресс-службы АО «НК “КазАвтоЖол”, в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участках автодорог:

  • республиканского значения «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км 8−216 (участок город Тобыл — пос. Октябрьское);
  • «Екатеринбург — Алматы» км 463−539 (участок город Костанай — пос. Федоровка);
  • «Екатеринбург — Алматы» км 589−683 (участок с. Щербакова — пос. Сарыколь).

В 16 областях Казахстана на 31 октября объявлено штормовое предупреждение.