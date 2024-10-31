В Костанайской области ограничили движение транспорта

По данным пресс-службы АО «НК “КазАвтоЖол”, в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участках автодорог:
- республиканского значения «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км 8−216 (участок город Тобыл — пос. Октябрьское);
- «Екатеринбург — Алматы» км 463−539 (участок город Костанай — пос. Федоровка);
- «Екатеринбург — Алматы» км 589−683 (участок с. Щербакова — пос. Сарыколь).
В 16 областях Казахстана на 31 октября объявлено штормовое предупреждение.