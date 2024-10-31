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Небольшие дожди и до +13°С ожидается в Беларуси в четверг

Во всех областных центрах, а также белорусской столице сегодня существенных осадков не прогнозируется.

Сейчас в Олбани: +19° 5 м/с 64% 758 мм рт. ст. +12°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений в Беларуси в четверг не ожидается, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западный 5−10 м/с. Дневная температура воздуха составит +7…+13°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Могилеве в четверг будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Столбик термометра в этих городах поднимется до +8…+10°C. Ветер западный 5−10 м/с.

Схожие погодные условия будут в Витебске: облачно с прояснениями, без существенных осадков, +7…+9°C, ветер западный 5−10 м/с.

В Бресте, Гомеле и Гродно будут наблюдаться схожие условия, но температура воздуха будет немного выше. Столбики термометров остановятся на отметку +10…+12°C.