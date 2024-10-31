Небольшие дожди и до +13°С ожидается в Беларуси в четверг

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений в Беларуси в четверг не ожидается, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западный 5−10 м/с. Дневная температура воздуха составит +7…+13°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Могилеве в четверг будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Столбик термометра в этих городах поднимется до +8…+10°C. Ветер западный 5−10 м/с.
Схожие погодные условия будут в Витебске: облачно с прояснениями, без существенных осадков, +7…+9°C, ветер западный 5−10 м/с.
В Бресте, Гомеле и Гродно будут наблюдаться схожие условия, но температура воздуха будет немного выше. Столбики термометров остановятся на отметку +10…+12°C.