В Крыму открыли более 750 астероидов на модернизированном советском телескопе

«Нам удалось сделать систему управления этим телескопом, мы написали программное обеспечение, восстановили механику советскую, настроили, наладили, и в 2021 году телескоп у нас заработал. Единственное, мы не смогли запустить советскую оптику — в основном из-за того, что качество этой оптики оказалось невысоким. Эти экспериментальные сегменты мы оставили как музейный экспонат, и вместо них будем ставить уже современную, быструю светосильную оптическую систему. Но для того, чтобы уже производить какие-то научные наблюдения, мы повесили временно пару малых телескопов: один — сверху, на трубу “Синтеза”, другой — рядышком. На них мы начали открывать астероиды и исследовать активно ядро галактики. И сейчас мы наблюдаем и астероиды, и ядра галактик, практически каждую ясную ночь. Нам удалось обнаружить 750 неизвестных астероидов, из них по 42 астероидам есть наш приоритет в определении орбиты. Скорее всего, он будет по большему количеству астероидов. Это означает, что мы сможем присваивать астероидам имена, когда они получат постоянный номер — скорее всего, это будет через несколько лет. Ну и, конечно, это престижно, потому что это приоритет в открытии астероидов фактически за нашей обсерваторией, за нашей страной», — сказал ученый.