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Руководитель ишимбайского предприятия незаконно сдал помещение организации под салон массажа

В Башкирии глава госпредприятия незаконно позволил создать массажный салон.
Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Ишимбай получил штраф глава муниципального предприятия. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Исполняющий обязанности директора предприятия несколько месяцев сдавал в аренду вверенное ему помещение для оказания массажных услуг. Сделка не была согласована с администрацией района — собственником здания.

Прокуратура внесла в адрес руководителя представление об устранении выявленных нарушений. Также его оштрафовали по административной статье «Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, без разрешения соответствующего органа местного самоуправления» на десять тысяч рублей.

— После принятия мер прокурорского реагирования использование муниципального имущества прекращено, — рассказали в надзорном ведомстве.

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