ОСВОД: 241 человек утонул за купальный сезон 2024 в Беларуси, 170 человек спасли

В свою очередь, ведущий специалист Гродненской областной организации ОСВОД акцентировал внимание на том, что большинство утоплений случалось именно в непрофилактированных местах. В качестве примером он назвал падение в 200-литровую бочку, в неиспользуемые колодцы, подвал жилого дома, утопление в ванной и другие. От отметил, что основными причинами всех перечисленных несчастных случаев было купание в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения и с нарушением правил безопасности.