ОСВОД: 241 человек утонул за купальный сезон 2024 в Беларуси, 170 человек спасли

ОСВОД сообщил, что 241 человек утонул за купальный сезон 2024 в Беларуси, 170 человек спасли. Подробности во время пресс-конференции, которая состоялась 30 октября озвучила ведущий специалист по связям с общественностью республиканского совета ОСВОД Екатерина Михалева, пишет sb.by.
Она отметила, что за прошедший купальный сезон удалось спасти 170 человек, среди которых 19 несовершеннолетних.
— Количество утонувших за этот период — 241, — уточнила специалист.
В свою очередь, ведущий специалист Гродненской областной организации ОСВОД акцентировал внимание на том, что большинство утоплений случалось именно в непрофилактированных местах. В качестве примером он назвал падение в 200-литровую бочку, в неиспользуемые колодцы, подвал жилого дома, утопление в ванной и другие. От отметил, что основными причинами всех перечисленных несчастных случаев было купание в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения и с нарушением правил безопасности.
Кроме того, специалист из Гомельской областной организации Наталья Лукашева добавила, что также бывают случаи, когда причиной утопления оказалось хроническое заболевание.
— Был у нас случай, когда человек чинил трубы, и у него начался приступ эпилепсии и он упал в подвале, где был сантиметр воды внизу, и умер, — рассказала Лукашева.
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