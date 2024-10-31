В Красноярске экс-депутат установил шлагбаум и требует деньги за проезд

По данным СМИ, история началась ещё в 2022 году. Тогда бывший депутат самовольно поставил шлагбаум на дороге к частному сектору в СНТ «Черёмушки». За проезд он требует с местных жителей 300 рублей в сутки или 3 тысяч рублей за «годовой абонемент».