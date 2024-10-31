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В Красноярске экс-депутат установил шлагбаум и требует деньги за проезд

Суд обязал экс-депутата убрать незаконный шлагбаум, но он отказывается это сделать.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске бывший депутат Дивногорского горсовета Роман Ульских незаконно поставил шлагбаум и требует с местных жителей деньги за проезд. Об этом сообщает портал sibnovosti.ru.

По данным СМИ, история началась ещё в 2022 году. Тогда бывший депутат самовольно поставил шлагбаум на дороге к частному сектору в СНТ «Черёмушки». За проезд он требует с местных жителей 300 рублей в сутки или 3 тысяч рублей за «годовой абонемент».

В январе 2023 года жители подали в суд на депутата с требованием держать сооружение всегда открытым, но делать этого он не захотел. Не помогли даже штрафы.

Один из отчаявшихся жителей СНТ попытался сломать незаконную постройку, но него завели уголовное дело и хотели оштрафовать, но позже дело прекратили.

Суд в марте 2024 года обязал бывшего депутата убрать шлагбаум, но даже спустя полгода он этого не сделал. На днях экс-чиновника вновь оштрафовали за неисполнение решения судьи.