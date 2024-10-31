В Лоеве многодетный отец прятался в ящике от газового баллона из-за долгов ЖКХ. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
В сообщении сказано, судебный исполнитель в Лоеве посещала многодетного отца, который задолжал за услуги ЖКХ. Несмотря на то, что дверь дома была заперта, у специалиста сложилось впечатление, что хозяева находятся где-то рядом — во дворе, на огороде.
Говорится, что для проверки своего предположения сотрудник приняла решение осмотреть участок. В одном из мест она нашла ящик для хранения газовых баллонов.
«Однако вместо емкостей с пропаном из-под крышки выглядывала макушка хозяина дома», — сказано в сообщении.
Мужчина вместо ответа на вопрос, удобно ли ему сидеть в деревянном ящике, начал выбираться из него. Он заверил судебного исполнителя, что накопившийся долг погасит в ближайшее время. В ведомстве уточнили, что свое обещание мужчина выполнил.
Тем временем таксист-сутенер задержан в Минске: «Привозил девушек к элитным загородным комплексам, покупал еду и алкоголь».
Ранее жилой дом сгорел из-за загоревшегося матраса в Кировском районе: «Протопил печь и пошел к автолавке».
А еще мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.