В Лоеве многодетный отец прятался в ящике от газового баллона из-за долгов ЖКХ

В сообщении сказано, судебный исполнитель в Лоеве посещала многодетного отца, который задолжал за услуги ЖКХ. Несмотря на то, что дверь дома была заперта, у специалиста сложилось впечатление, что хозяева находятся где-то рядом — во дворе, на огороде.