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В Лоеве многодетный отец прятался в ящике от газового баллона из-за долгов ЖКХ

В Лоеве многодетный отец прятался от судебного исполнителя в ящике от газового баллона.

Источник: Комсомольская правда

В Лоеве многодетный отец прятался в ящике от газового баллона из-за долгов ЖКХ. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

В сообщении сказано, судебный исполнитель в Лоеве посещала многодетного отца, который задолжал за услуги ЖКХ. Несмотря на то, что дверь дома была заперта, у специалиста сложилось впечатление, что хозяева находятся где-то рядом — во дворе, на огороде.

Говорится, что для проверки своего предположения сотрудник приняла решение осмотреть участок. В одном из мест она нашла ящик для хранения газовых баллонов.

«Однако вместо емкостей с пропаном из-под крышки выглядывала макушка хозяина дома», — сказано в сообщении.

Мужчина вместо ответа на вопрос, удобно ли ему сидеть в деревянном ящике, начал выбираться из него. Он заверил судебного исполнителя, что накопившийся долг погасит в ближайшее время. В ведомстве уточнили, что свое обещание мужчина выполнил.

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