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Красноярцы приготовили блюда по рецептам из русской литературы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 10 по 30 октября читатели красноярских библиотек участвовали во Фкустивале «Рецепты книжного героя» и устраивали вечера гастрономии, вдохновляясь русской художественной литературой.

Источник: Соцсети

​​​​Фестиваль организовала Центральная библиотечная система им. Горького, мероприятия проходили в 22 библиотеках города.

Красноярцы презентовали свои блюда, которые приготовили на основе рецептов из различных литературных произведений. На столах были «блины скороспелые» из романа «Поднятая целина», «пряглы» и «шанежки с картофелем» из «Мертвых душ», «взвар с медом» и «овсяная каша на яблочном соке» из «Братьев Карамазовых», «пожарские котлеты» из «Мастера и Маргариты», «испанские ветры» из «Записок охотника» и многое другое.

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