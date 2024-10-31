Красноярцы приготовили блюда по рецептам из русской литературы

Красноярцы презентовали свои блюда, которые приготовили на основе рецептов из различных литературных произведений. На столах были «блины скороспелые» из романа «Поднятая целина», «пряглы» и «шанежки с картофелем» из «Мертвых душ», «взвар с медом» и «овсяная каша на яблочном соке» из «Братьев Карамазовых», «пожарские котлеты» из «Мастера и Маргариты», «испанские ветры» из «Записок охотника» и многое другое.