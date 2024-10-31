Машину экс-работника Охотнадзора Иркутской области отдали в доход государства

Еще до того, как проверка подошла к концу, мужчина написал заявление на увольнение по собственному желанию. Прокуратура настояла на том, чтобы основания и формулировку увольнения изменили в связи с утратой доверия. Помимо этого машину отдали в доход государства. Суд требование удовлетворил, позже оно вступит в законную силу.