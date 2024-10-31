Машину экс-работника Охотнадзора Иркутской области отдали в доход государства

Экс-работника Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области обвинили в коррупции. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.
Правоохранители установили, что расходы мужчины не соответствовали доходам. В 2020 году мужчина купил автомобиль стоимостью более двух миллионов 470 тысяч рублей на деньги, законность которых не подтвердил.
— Указанная сумма оказалась значительно больше совокупного дохода инспектора и его супруги за три года, предшествовавших расходному обязательству, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Помимо этого мужчина скрыл то, что поддерживал дружеские и имущественные отношения с людьми, которые добывали охотничьи ресурсы на подзорной ему территории. Это могло вызвать конфликт интересов с нанимателем.
Еще до того, как проверка подошла к концу, мужчина написал заявление на увольнение по собственному желанию. Прокуратура настояла на том, чтобы основания и формулировку увольнения изменили в связи с утратой доверия. Помимо этого машину отдали в доход государства. Суд требование удовлетворил, позже оно вступит в законную силу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что заведующая детсадом из областного центра мошенничала с зарплатами.