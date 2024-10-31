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Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану

«Казгидромет» объявил штормовое предупреждение почти по всей территории страны на четверг, 31 октября, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас в Олбани: +19° 5 м/с 64% 758 мм рт. ст. +12°
Источник: ИА Татар-информ

«Казгидромет» объявил штормовое предупреждение почти по всей территории страны на четверг, 31 октября, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане 31 октября ночью и утром ожидается туман.

31 октября на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются туман, ночью и утром гололед.

31 октября ночью и утром в горных районах Алматинской области ожидается туман.

31 октября ночью и утром на севере, западе, юге Атырауской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на севере, западе 15−20 м/с.

31 октября ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, в горных районах 15−20 м/с.

31 октября на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере туман. Ветер южный, юго-западный днем на севере, востоке региона порывы 15−20 м/с.

31 октября ночью и утром на западе Улытауской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на востоке порывы 15−20 м/с.

31 октября ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем на северо-западе порывы 15−18 м/с.

31 октября днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере, востоке ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере востоке региона порывы 15−20 м/с.

31 октября ночью на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (преимущественно дождь). На севере туман. Ветер юго-западный, западный днем в центре региона 15−20 м/с.

31 октября на юге, востоке, западе Костанайской области ожидается гололед. На большей части региона ожидается туман.

31 октября на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

31 октября днем на западе, севере Абайской области ожидается гололед. Ночью и утром на востоке, в центре туман. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, в центре региона 15−20 м/с.

31 октября на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

31 октября на юге, востоке Павлодарской области ожидаются туман, гололед.

31 октября на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, в центре ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юго-востоке региона 15−20 м/с.