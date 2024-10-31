Жители Хабаровского края смогут получить до 412 тысяч пенсионных накоплений

Речь идет о накопительной пенсии, которая появилась со вступлением в силу нового пенсионного законодательства в 2002 году. Она есть не у всех. Пенсионные накопления формировалась у женщин 1957−1966 года рождения и мужчин 1953−1966 годов рождения. Работодатели перечисляли за них взносы на накопительную пенсию только с 2002 по 2014 годы. Потом в стране установили мораторий на такие выплаты, так что теперь все взносы идут только на страховую пенсию. Уточнить сумму своих пенсионных средств всегда можно в личном кабинете на портале Госуслуг. — Обратиться за выплатой могут женщины в 55 лет и мужчины в 60 лет, возраст для назначения накопительной пенсии не изменился, — объясняет управляющий Отделением Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина. — А если гражданин вышел на пенсию досрочно, к примеру, речь идет о врачах, учителях или рабочих, занятых на вредных производствах, то еще и раньше. То есть одновременно со страховой, основной пенсией они могут получать еще и накопительную. Человек может получить сразу всю сумму накоплений или они будут назначены ему в виде ежемесячной прибавки к обычной пенсии.