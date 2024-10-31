Жители Хабаровского края смогут получить до 412 тысяч пенсионных накоплений

Жители Хабаровского края, как и все россияне, в 2025 году смогут сразу получить из своих пенсионных накоплений до 412 тысяч рублей, это значительно больше, чем в этом году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Речь идет о накопительной пенсии, которая появилась со вступлением в силу нового пенсионного законодательства в 2002 году. Она есть не у всех. Пенсионные накопления формировалась у женщин 1957−1966 года рождения и мужчин 1953−1966 годов рождения. Работодатели перечисляли за них взносы на накопительную пенсию только с 2002 по 2014 годы. Потом в стране установили мораторий на такие выплаты, так что теперь все взносы идут только на страховую пенсию. Уточнить сумму своих пенсионных средств всегда можно в личном кабинете на портале Госуслуг. — Обратиться за выплатой могут женщины в 55 лет и мужчины в 60 лет, возраст для назначения накопительной пенсии не изменился, — объясняет управляющий Отделением Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина. — А если гражданин вышел на пенсию досрочно, к примеру, речь идет о врачах, учителях или рабочих, занятых на вредных производствах, то еще и раньше. То есть одновременно со страховой, основной пенсией они могут получать еще и накопительную. Человек может получить сразу всю сумму накоплений или они будут назначены ему в виде ежемесячной прибавки к обычной пенсии.
— Например, у женщины 55 лет сформировались пенсионные накопления в 350 тысяч рублей, — объясняет Алёна Никулина. — Чтобы понять, больше это или меньше десяти процентов, 350 тысяч делим на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, который сейчас составляет 264 месяца, получается 1 325 рублей 75 копеек. Берем 10 процентов от прожиточного минимума, а сейчас это 13 тысяч 290 рублей, в итоге — 1329 рублей. Размер накопительной пенсии оказался меньше, значит свои 350 тысяч женщина получит сразу.
Но сказать однозначно, что так произойдёт во всех случаях со всеми обратившимися при равных суммах нельзя. Расчёт делается индивидуально для каждого человека.
А если, скажем, у вас на счёте 800 тысяч пенсионных накоплений, то, скорее всего, вам назначат их как ежемесячную прибавку к обычной пенсию, получать вы ее будете пожизненно.