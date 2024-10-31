В Новосибирске испытают способный распознавать оружие в руках человека детектор

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Детектор на основе искусственного интеллекта, разработанный в Новосибирском государственном университете (НГУ) и способный распознавать оружие в руках человека, испытают в школах города до конца 2024 года. Об этом рассказала ТАСС заместитель директора центра искусственного интеллекта НГУ Наталья Трещина в ходе форума «Золотая долина».
«По детектору распознавания оружия заключено соглашение между компанией “Ростелеком”, НГУ и мэрией города Новосибирска о пилотировании данной разработки в некоторых школах», — сказала она, уточнив, что в испытаниях примут участие около пяти школ. Тестирование планируется провести до конца года.
Также НГУ представил детектор по агрессивному поведению, способный распознавать драки и другие события с агрессивным поведением и детектор, который может отслеживать лица в толпе. Сейчас в вузе продолжают работу над созданием цифровых двойников, которые позволят оперативно реагировать на внештатные ситуации на территории строящегося кампуса.
Научно-производственный форум «Золотая долина» организует и проводит с 31 октября по 1 ноября на своей площадке Новосибирский госуниверситет. Программа форума включает научные туры, пленарные заседания, тематические секции и выставку передовых проектов и изобретений.
В числе партнеров межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», правительство Новосибирской области, Ассоциация выпускников НГУ, технопарк Новосибирского Академгородка, Сибирское отделение РАН, Совет ректоров вузов города Новосибирска. Первый форум в 2023 году собрал более 1 тыс. участников. Среди результатов — формирование партнерств между представителями науки, университетов, индустрии, институтов развития и властных структур по выведению новых технологий и разработок в реальный сектор экономики.