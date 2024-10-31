В Новосибирске испытают способный распознавать оружие в руках человека детектор

Также НГУ представил детектор по агрессивному поведению, способный распознавать драки и другие события с агрессивным поведением и детектор, который может отслеживать лица в толпе. Сейчас в вузе продолжают работу над созданием цифровых двойников, которые позволят оперативно реагировать на внештатные ситуации на территории строящегося кампуса.