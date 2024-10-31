Хронический стресс на работе испытывают две трети новосибирцев

Мужчины, напротив, показали меньшую устойчивость к стрессовым факторам. Лишь 39% опрошенных респондентов отметили, что перенапряжение не мешает им эффективно работать. Вместе с тем 30% новосибирцев признались, что в стрессовых ситуациях их продуктивность растет. Что касается влияния стресса на личные и социальные аспекты жизни, только 13% мужчин заметили такую зависимость.