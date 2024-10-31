В Свердловскую область придет сильный ветер

В Свердловской области ожидается усиление ветра. По словам синоптика Алексея Пулина, изменения погоды связаны с приближением к западным районам региона границы между разными воздушными массами.
— На Среднем Урале начнет усиливаться ветер, преимущественно южного направления. Порывы ветра по области в дневное время ожидаются до 11−13 метров в секунду, — сообщает синоптик в своем telegram-канале. — Фронт достигнет западных границ области в начале ночи на пятницу около полуночи, Екатеринбурга — ближе к утру [1 ноября].
Известно, что изменения погоды и движение воздушных масс связано с влиянием циклона Lydia. Его центр расположен в районе Баренцева моря. Вместе с сильным ветром в регион придут умеренные осадки в виде снега — до пяти миллиметров по западу Свердловской области.
— В середине дня 1 ноября в южной части области снег сменится дождем. В западной половине области, а также на севере установится снежный покров, — добавил синоптик.
В регионе 31 октября температура поднимется от −4..+1 ночью до 0..+5 градусов днем. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Уже сегодня порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +1..+3 градусов.