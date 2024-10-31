В Свердловскую область придет сильный ветер

— На Среднем Урале начнет усиливаться ветер, преимущественно южного направления. Порывы ветра по области в дневное время ожидаются до 11−13 метров в секунду, — сообщает синоптик в своем telegram-канале. — Фронт достигнет западных границ области в начале ночи на пятницу около полуночи, Екатеринбурга — ближе к утру [1 ноября].