Лукашенко поздравил знаменитого белорусского актера с 90-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября поздравил народного артиста Беларуси Тадеуша Кокштыса с 90-летием. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что вся жизнь и многолетняя плодотворная деятельность знаменитого белорусского артиста являются примером неустанного служения национальному искусству, своей Родине.
Лукашенко заметил, что народный артист сделал важный вклад в сохранение, а также в развитие лучших традиций белорусской театральной школы. Кроме того, он подчеркнул, что талант и высокое профессиональной мастерство Кокштыса — это настоящая гордость Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа, образец для молодых артистов.
Президент выразил слова уверенности в том, что народный артист и далее будет дарить радостные минуты зрителям, а также обогащать сокровищницу белорусской культуры.
В пресс-службе Национального академического драматического театра Якуба Коласа уточнили, что 2 ноября в 18.00 состоится бенефис Тадеуша Кокштыса. Народный артист выйдет на сцену в роли Князя в трагифарсе «Дядюшкин сон» по мотивам одноимённой повести Федора Достоевского. В театре уточнили, что Кокштыс более 65 лет работает в одном театре. Он успел сыграть более 150 ролей. И по сей день знаменитый актер продолжает выходить на сцену.
Народный артист Беларуси Тадеуш Кокштыс — аксакал и легенда Коласовского театра в Витебске: на его сцену он выходит с 1958 года! За плечами — более 150 театральных ролей и около десяти — в кино, он снялся в фильмах «Знак беды», «Красный остров», «Маленький боец», «Талаш», «Зорка Венера» и других. Сейчас актер занят в главной роли в романтической комедии «Самая жаданая» и играет сразу четыре роли в спектакле «Сымон-музыка» по одноименной поэме Якуба Коласа.
Любопытно, что портрет белорусского классика, имя которого носит витебский театр, когда-то определил судьбу Тадеуша Кокштыса. Как рассказывал артист газете «Культура», он видел себя художником и об актерской профессии даже не задумывался. Однажды он нарисовал для школьной стенгазеты портер Якуба Коласа. Директор школы так впечатлился, что посоветовал поступать на художественный факультет в театрально-художественный институт.
— У Мінску сакратар прыёмнай камісіі ў мяне пытаецца: «Якія работы вы прывезлі, якога фармату, у якой тэхніцы?». Я ніяк не мог уцяміць, аб чым гаворка, — вспоминал Кокштыс.
Про техники сельский парень не слышал. Но чтобы не уезжать ни с чем, решил подать заявление на актерский факультет. И попал на курс известного педагога Дмитрия Орлова. А после окончания вуза молодого артиста приняли в труппу Коласовского театра в Витебске, где он и служит по сей день.
В копилке у народного артиста немало наград и доказательств признания его таланта. Но главная его награда, которая и держит Тадеуша Кокштыса в жизненном тонусе, — это зрительские аплодисменты.
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