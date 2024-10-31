Лукашенко поздравил знаменитого белорусского актера с 90-летием

Народный артист Беларуси Тадеуш Кокштыс — аксакал и легенда Коласовского театра в Витебске: на его сцену он выходит с 1958 года! За плечами — более 150 театральных ролей и около десяти — в кино, он снялся в фильмах «Знак беды», «Красный остров», «Маленький боец», «Талаш», «Зорка Венера» и других. Сейчас актер занят в главной роли в романтической комедии «Самая жаданая» и играет сразу четыре роли в спектакле «Сымон-музыка» по одноименной поэме Якуба Коласа.