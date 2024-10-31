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Воспитательница обвинила новосибирские ясли в мошенничестве

Сибирячка не смогла предоставить доказательства своим громким заявлениям.

Источник: Reuters

В Новосибирске местный детский сад через суд заставил бывшую сотрудницу удалить негативный пост во «Вконтакте». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП 31 октября.

В одной из городских групп сибирячка обвинила руководство яслей в финансовом мошенничестве. Также она написала, что заведующая с бухгалтерами по утрам «пьют кофе и курят в кабинете». При этом предоставить доказательства сказанному женщина не смогла.

Дошкольное учреждение не стало мириться с такими громкими заявлениями от бывшей воспитательницы и обратилось в суд. Служители Фемиды признали, что сведения в постах не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию детского сада. Женщину заставили удалить все комментарии.

— Как только исполнительный документ предъявили в органы принудительного исполнения, судебный пристав-исполнитель ознакомила гражданку с требованием и предупредила о наступлении ответственности, если она будет уклоняться. Должница написала администратору группы, чтобы удалили ее пост и выставили причину, прикрепив решение суда, — рассказали приставы.

Арина ВЛАСЕНКО.