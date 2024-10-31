Ремонт школы возобновлён в Октябрьском Ванинского района

В посёлке Октябрьский Ванинского района на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае возобновился капитальный ремонт единственной школы. Работы на этом важном объекте неожиданно для местных жителей остановились ещё летом. А ведь родители ждали, что дети пойдут в обновлённое учреждение уже с началом этого учебного года, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Возобновлены работы по капитальному ремонту школы посёлка Октябрьский. Напомню, что проводится он в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», — рассказал глава администрации Ванинского района Сергей Нагорняк. — На текущий момент на финишной прямой работы по оштукатуриванию стен и стяжке полов, а также осуществляется закупка необходимых строительных материалов, включая компоненты для отопительной системы.
Капитальный ремонт в школе посёлка Октябрьский стартовал в конце марта этого года. Здание было построено в 1974 году и очень нуждалось в полном обновлении. Четвёртую четверть школьники заканчивали на дистанционном обучении. ЕГЭ сдавали в школах райцентра.
Рабочие должны были успеть отремонтировать школу Октябрьского к началу нового учебного года. Однако возникла необходимость внесения изменений в проектную документацию. Нужно было устранить недостатки в несущих конструкциях здания.
— С прежним подрядчиком был расторгнут контракт. Время ушло на проведение нового конкурса. Второй подрядчик по контракту должен закончить ремонт до конца этого года. Сейчас средние и старшие классы мы возим на учёбу в школы посёлка Ванино. Младшие классы занимаются в детском саду посёлка Октябрьский, — прокомментировали ситуацию в управлении образования Ванинского района.