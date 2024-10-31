Ремонт школы возобновлён в Октябрьском Ванинского района

— С прежним подрядчиком был расторгнут контракт. Время ушло на проведение нового конкурса. Второй подрядчик по контракту должен закончить ремонт до конца этого года. Сейчас средние и старшие классы мы возим на учёбу в школы посёлка Ванино. Младшие классы занимаются в детском саду посёлка Октябрьский, — прокомментировали ситуацию в управлении образования Ванинского района.