Жители Хабаровского края могут добровольно сдать оружие для нужд СВО

Помощь нашим бойцам в зоне СВО могут оказать и те граждане, чьё оружие изъято и находится на хранении в правоохранительных органах. Они также могут передать своё оружие для нужд СВО, ведь по истечении года хранения оружие должно быть уничтожено. Избежать этого можно, написав соответствующее заявление о его передаче Министерству обороны РФ.