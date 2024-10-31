Жители Хабаровского края могут добровольно сдать оружие для нужд СВО

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Хабаровскому краю проводят работу по приёму у жителей региона принадлежащего им гладкоствольного оружия с последующей передачей его представителям воинских частей и государственных военизированных организаций, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает ИА AmurMedia.
Гладкоствольные ружья признаны эффективным средством противодействия беспилотным летательным аппаратам на линии боевого соприкосновения. В некоторых ситуациях гладкоствольное двуствольное, помповое или полуавтоматическое оружие оказывается более эффективным, чем электронные противодроновые ружья. Особым спросом у бойцов пользуются многозарядные гладкоствольные ружья 12 калибра и боеприпасы к ним.
Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю, процесс приема огнестрельного оружия и патронов к нему осуществляется на основании договора о добровольном пожертвовании и акта приема-передачи в подразделении лицензионно-разрешительной работы по месту жительства. После заполнения необходимых документов оружие будет передано представителям воинской части.
Помощь нашим бойцам в зоне СВО могут оказать и те граждане, чьё оружие изъято и находится на хранении в правоохранительных органах. Они также могут передать своё оружие для нужд СВО, ведь по истечении года хранения оружие должно быть уничтожено. Избежать этого можно, написав соответствующее заявление о его передаче Министерству обороны РФ.
Для получения подробной информации владельцы оружия могут обратиться в ближайшее подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства (актуальную контактную информацию о подразделениях можно найти на сайте Управления Росгвардии по Хабаровскому краю в разделе «Деятельность» — «Лицензионно-разрешительная работа» — «Сведения о территориальных подразделениях лицензионно-разрешительной работы», перейдя по ссылке).
Сотрудники ЛРР помогут составить все необходимые документы (договор пожертвования, акт приема-передачи) и организуют передачу сданного оружия и патронов к нему в воинские части.