Премьера фильма об Александре III состоится спустя 130 лет после его смерти

Лента опровергает целый ряд стереотипов об Александре, опираясь на мнения историков и архивные документы. Из повествования мы, например, узнаем, что именно Александр положил начало подводному флоту России, он же изменил военную форму на более удобную и практичную, а еще результатом его дипломатических усилий стало формирование союза с Францией, годы спустя ставшего основой Антанты и сыгравшего столь важную роль в Первой мировой войне. Не самые расхожие факты, показывающие правителя отнюдь не тем примитивным солдафоном, каким нередко изображали его, в том числе, и современники.