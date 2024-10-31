Премьера фильма об Александре III состоится спустя 130 лет после его смерти

Премьера посвященного российскому императору Александру III документального фильма «НМГ Док» состоится 1 ноября в эфире РЕН ТВ. Премьера приурочена к памятной дате — 130 лет со дня смерти Александра III. «Известия» ознакомились с лентой в преддверии релиза и обсудили ее особенности с создателями и экспертами.
Лента опровергает целый ряд стереотипов об Александре, опираясь на мнения историков и архивные документы. Из повествования мы, например, узнаем, что именно Александр положил начало подводному флоту России, он же изменил военную форму на более удобную и практичную, а еще результатом его дипломатических усилий стало формирование союза с Францией, годы спустя ставшего основой Антанты и сыгравшего столь важную роль в Первой мировой войне. Не самые расхожие факты, показывающие правителя отнюдь не тем примитивным солдафоном, каким нередко изображали его, в том числе, и современники.
«Считали, что он был ретроградом, контрреформатором, недалеким. Правил всего 13 лет и, казалось бы, ничем не запомнился. Но, когда мы работали над фильмом, для меня этот человек открылся с удивительной стороны. Он на самом деле любил Россию и был потрясающим хозяйственником, дипломатом и жестким правителем», — поделилась руководитель «НМГ Док» Юлия Засько.
Создатели используют множество приемов визуализации рассказа: от инфографики и натурных съемок в локациях, связанных с императором, до полноценных игровых сцен, задействующих массовку и спецэффекты. Ну, а еще усиливает воздействие повествования харизма рассказчика — актера Михаила Горевого, предстающего перед зрителями в исторических мундирах, разбирающего документы Александра за его столом, а то и лихо рассекающего саблей ананас.
«В этом фильме мне понравился финальный вывод, что, если бы Александр правил еще хотя бы 10 лет, страна была бы другой», — поделилась мнением кинокритик Вера Цветкова.
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