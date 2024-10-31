Потоп по-вавилонски. Учёные нашли «инструкцию» по поиску Ноева ковчега

Британским исследователям удалось расшифровать древнейшую карту, высеченную на глиняной вавилонской табличке возрастом около 3 тыс. лет. Они считают, что одно из изображений на ней указывает, где находится судно, построенное библейским праведником Ноем, — знаменитый Ноев ковчег. Об этом пишет издание Daily Mail.
«Образ Мира» на глиняной дощечке.
В Британском музее хранится артефакт, найденный на территории современного Ирака в 1882 году. Он представляет собой дощечку из глины с круговой диаграммой, выполненной клинописью, и носит название Imago Mundi (лат. «Образ Мира»).
Считается, что на нём отображено сотворение мира. Жители Вавилона символически запечатлели на этой табличке астрономические явления, пророчества и карту, которая, как они думали, охватывала весь известный мир того времени. В центре этой карты находится Месопотамия, окружённая символической «горькой рекой», которая, как предполагали вавилоняне, омывала весь мир.
С момента находки артефакта он был повреждён. Тем не менее учёные пытаются расшифровать, что на нём написано. Месяц назад специалисты Британского музея опубликовали результаты своих исследований и предположили, что часть текста на дощечке посвящена библейской истории о Всемирном потопе — разумеется, так, как её понимали шумеры.
Ключ к разгадке тайны был на обратной стороне.
Исследователи обратили внимание на обратную сторону Imago Mundi. Там, по их мнению, содержится ключ к разгадке тайны. А именно — ориентиры для путешественника, которому предстоит пройти путь, чтобы увидеть нечто «толстое, как сосуд парсикту».
А что такое парсикту? Это слово учёные находили в других вавилонских текстах и пришли к выводу, что оно описывает размеры судна, предназначенного для выживания в Великом потопе. Исследователи приняли эту «инструкцию» к сведению, и она привела их в место, обозначенное как «Урарту». Там, согласно древней месопотамской поэме, некий герой и его семья причалили на лодке и высадились на берег. Авторы исследования утверждают, что это место, находящееся на севере Ассирии, аналогично горе Арарат, где, как сказано в Книге Бытия, построенный Ноем ковчег и остановился на седьмой месяц своего плавания.
«Это свидетельствует о том, что история была одной и той же для разных культур. Для вавилонян это казалось историческим фактом. В теории, если бы вы отправились в подобное путешествие, вы могли бы увидеть останки этого судна», — прокомментировал Daily Mail куратор Британского музея, доктор Ирвинг Финкель.
Утнапиштим — вавилонская версия Ноя.
По словам Финкеля, когда-то на этой глиняной табличке были изображены восемь треугольников. Вероятно, они и обозначали горы, о которых сказано на обратной стороне артефакта. В тексте отмечено, что если пойти по указанному маршруту, то в конце концов придёшь к большому судну на горе.
«Это описание ковчега, который был построен человеком, ставшим вавилонской версией Ноя», — убеждён исследователь.
По представлениям шумеров, бог Эа (или Энки) послал на землю потоп, уничтоживший всё человечество, кроме героя этого мифа Утнапиштима и его семьи. Он построил большую лодку, погрузил на неё своё имущество, семью, домашний скот, зверей и птиц, благодаря чему спасся.
Эта легенда известна благодаря глиняным табличкам возрастом 3 тыс. лет и считается наиболее древним письменным свидетельством о Великом потопе. Всего же учёные насчитывают более 250 сказаний о нём в различных регионах мира.
Хотя история ковчега представлена в письменных источниках как исторический факт, большинство исследователей сомневаются в её буквальном толковании.