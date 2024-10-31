Потоп по-вавилонски. Учёные нашли «инструкцию» по поиску Ноева ковчега

А что такое парсикту? Это слово учёные находили в других вавилонских текстах и пришли к выводу, что оно описывает размеры судна, предназначенного для выживания в Великом потопе. Исследователи приняли эту «инструкцию» к сведению, и она привела их в место, обозначенное как «Урарту». Там, согласно древней месопотамской поэме, некий герой и его семья причалили на лодке и высадились на берег. Авторы исследования утверждают, что это место, находящееся на севере Ассирии, аналогично горе Арарат, где, как сказано в Книге Бытия, построенный Ноем ковчег и остановился на седьмой месяц своего плавания.