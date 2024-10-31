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Ноябрь в Омске в этом году будет теплее обычных показателей

В Росгидромете рассказали о погоде в Омске.
Источник: Комсомольская правда

Российские синоптики заметили аномалию ноября в сибирских регионах. Своими наблюдениями они поделились с прессой. Так согласно последним данным Сибирь, в том числе и Омской регион поставят очередной рекорд наблюдений за погодой.

«Средняя месячная температура воздуха в Уральском федеральном округе, Сибирском федеральном округе и на юге Дальневосточного федерального округа ожидается на 1° выше средних многолетних значений; на остальной территории около нормы», — отметили специалисты Гидрометцентра России.

Как отметили синоптики, для ноября такие температуры не характеры. А вот количество осадков ожидается на традиционном уровне.