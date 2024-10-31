Полиция начала проверку после сообщения об убийстве собаки в Саянске

— Полицейские, прибыв на возможное место инцидента, нашли нескольких местных жителей, видевших тело собаки. Поговорили с дворником, который сообщил, что обнаружил погибшее животное и выбросил в мусорный контейнер, после чего коммунальные службы вывезли его на свалку, — рассказывают в пресс-службе ведомства.