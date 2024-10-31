Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция начала проверку после сообщения об убийстве собаки в Саянске

Свидетелей просят помочь установить обстоятельства случившегося.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В полицию Саянска 30 октября 2024 обратилась женщина, которая рассказала, что увидела в сети публикацию об убийстве собаки. Правоохранители начали проверку. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

— Полицейские, прибыв на возможное место инцидента, нашли нескольких местных жителей, видевших тело собаки. Поговорили с дворником, который сообщил, что обнаружил погибшее животное и выбросил в мусорный контейнер, после чего коммунальные службы вывезли его на свалку, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Сейчас продолжается всесторонняя проверка. Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей, проверяют владельцев оружия и пытаются восстановить картину случившегося.