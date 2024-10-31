Полиция начала проверку после сообщения об убийстве собаки в Саянске

В полицию Саянска 30 октября 2024 обратилась женщина, которая рассказала, что увидела в сети публикацию об убийстве собаки. Правоохранители начали проверку. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Полицейские, прибыв на возможное место инцидента, нашли нескольких местных жителей, видевших тело собаки. Поговорили с дворником, который сообщил, что обнаружил погибшее животное и выбросил в мусорный контейнер, после чего коммунальные службы вывезли его на свалку, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Сейчас продолжается всесторонняя проверка. Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей, проверяют владельцев оружия и пытаются восстановить картину случившегося.