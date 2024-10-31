В Германии белорус вез в машине 12,5 тысячи электронных сигарет без документов

Предполагается, что перевозка указанного товара, вероятно, осуществлялась из Нидерландов в Португалию через Германию. По причине того, что не было доказательств уплаты акциза или законной транспортировки на условиях временного освобождения от уплаты, то партию электронных сигарет изъяли.