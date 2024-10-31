В Германии белорус вез в машине 12,5 тысячи электронных сигарет без документов

В Германии в земле Баден-Вюртемберг белорус вез в машине 12,5 тысячи электронных сигарет без документов. Подробности рассказали в таможенной службе города Карлсруэ.
Сообщается, что автомобиль, за рулем которого находился 28-летний белорус, проверили в зоне отдыха водителей на автобане А5 в районе курорта Баден-Баден. При проверке специалистамы было найдено 12 517 электронных сигарет без необходимых документов. Ущерб по причине уклонения от уплаты налога оценивается в 54,5 тысячи евро.
Предполагается, что перевозка указанного товара, вероятно, осуществлялась из Нидерландов в Португалию через Германию. По причине того, что не было доказательств уплаты акциза или законной транспортировки на условиях временного освобождения от уплаты, то партию электронных сигарет изъяли.
Тем временем белорус прятал в гараже 5 тонн контрабандного сыра из ЕС, чтобы продать в России.
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