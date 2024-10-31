Воронежцев возмутили новые правила оплаты за вывоз ТКО

Отдельная строка за вывоз мусора появилась в квитанциях на оплату ЖКУ в 2019 году. Граждане не были привязаны к какой-либо норме, а оплачивали «обращение с ТКО» по схеме: количество контейнеров, умноженное на периодичность вывоза и тариф на один кубометр. Плата распределялась соответственно квадратным метрам жилья. В итоге жильцы многоквартирных домов стали платить за мусор в среднем на пять-восемь процентов больше. В том же году для жителей частного сектора Воронежа была установлена плата в размере 100,58 ₽ с человека.