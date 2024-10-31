Воронежцев возмутили новые правила оплаты за вывоз ТКО

Многие воронежцы, изучив в октябре платёжки за ЖКУ, были неприятно удивлены тарифом за вывоз мусора. У некоторых горожан цена этой услуги поднялась в разы и превысила тысячу рублей.
В чём причина таких высоких сумм, выяснял «АиФ-Воронеж».
По новым правилам.
Платить за отопление ещё не начали, а вот суммы по квартплате уже существенно выросли. Дело — в мусоре.
«За август нам было начислено 229,28 ₽, за сентябрь — 827,83 ₽ Увеличение в три с лишним раза! Почему? По договору имеется график вывоза — три раза в неделю. Соответственно, есть учёт фактического вывоза отходов. Ничего не изменилось, а оплату взвинтили!» — пожаловался житель дома № 7 по бульвару Победы.
Высокие счёта за вывоз мусора также получили жильцы дома № 25 по улице Моисеева: «Вывозят в лучшем случае через день, а плата увеличилась с 450 до 872 рублей».
Жительница Воронежа Елена Маншина и вовсе утверждает, что теперь должна выкладывать за мусор аж по 1400 рублей в месяц!
В министерстве тарифного регулирования Воронежской области отметили, что тарифы за вывоз мусора остались прежними, чего не скажешь о методах расчёта. Новые суммы региональный оператор — ОАО «Экотехнологии» — объясняет тем, что порядок начисления платы за вывоз мусора изменился с 1 сентября этого года на федеральном уровне. Теперь всё зависит не от площади квартиры, а от количества жильцов или количества собственников, если отсутствуют прописанные граждане. В среднем выходит по 166 рублей с человека.
«Теперь размер платы за обращение с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами — Ред.) будет рассчитываться в зависимости от числа проживающих в жилом помещении, — подтвердили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. — Но если у вашего дома есть своя, предназначенная только для одного дома контейнерная площадка или выкатные контейнеры, то расчёт будет осуществляться в зависимости от количества и объёма установленных контейнеров с учётом графика вывоза ТКО. В иных случаях расчёт будет производиться, исходя из норматива накопления ТКО с учётом количества проживающих».
Сэкономить можно.
Интересно, что по новым правилам коммерческого учёта, утверждённым Постановлением правительства РФ № 671 от 22 мая 2024 г. «О коммерческом учёте объёма и (или) массы ТКО», основной метод расчёта платы — с применением нормативов накопления отходов. При этом подразумевается, что в год один человек производит 3,05 куб. м ТКО. Однако в отдельных случаях потребитель может потребовать от регионального оператора вести учёт ТКО по фактически установленным контейнерам на отдельной контейнерной площадке, заключив договор на вывоз отходов.
Кстати, в воронежской компании «Экотехнологии» признают оба варианта начислений, тем более что второй справедливее и выгоднее для жильцов. Однако тут есть загвоздка.
«Новые правила коммерческого учёта подразумевают два варианта расчёта начислений: по количеству проживающих, исходя из норматива, и по количеству проживающих, исходя из фактического объёма. Второй способ требует заключения допсоглашения со стороны УК. В сентябре таких договоров заключено не было, поэтому за сентябрь всем жителям Воронежа начисления производились согласно нормативу», — добавили в пресс-службе регоператора.
Вот и вышли в итоге такие суммы. Так что право жильцов — требовать большей расторопности от своих «управляек», чтобы получать платёжки с более «адекватными» счетами.
В тему.
Отдельная строка за вывоз мусора появилась в квитанциях на оплату ЖКУ в 2019 году. Граждане не были привязаны к какой-либо норме, а оплачивали «обращение с ТКО» по схеме: количество контейнеров, умноженное на периодичность вывоза и тариф на один кубометр. Плата распределялась соответственно квадратным метрам жилья. В итоге жильцы многоквартирных домов стали платить за мусор в среднем на пять-восемь процентов больше. В том же году для жителей частного сектора Воронежа была установлена плата в размере 100,58 ₽ с человека.