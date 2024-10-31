В Ростовской области водитель иномарки сбил пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. ДТП произошло вечером 30 октября в поселке Каменоломни.
По предварительной информации ведомства, 20-летний водитель «Мицубиси Лансер» двигался по улице Крупской. В этот момент на проезжую часть выбежал пешеход. Автомобилист не успел вовремя затормозить и сбил человека. Известно, что он перебегал дорогу в неположенном месте.
С травмами пострадавшего доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.