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В Ростовской области водитель иномарки сбил пешехода

В поселке Каменоломни 20-летний водитель сбил пешехода.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области водитель иномарки сбил пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. ДТП произошло вечером 30 октября в поселке Каменоломни.

По предварительной информации ведомства, 20-летний водитель «Мицубиси Лансер» двигался по улице Крупской. В этот момент на проезжую часть выбежал пешеход. Автомобилист не успел вовремя затормозить и сбил человека. Известно, что он перебегал дорогу в неположенном месте.

С травмами пострадавшего доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.