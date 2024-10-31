Нейросети с точностью до 67% прогнозируют, какие фирмы восстановят рост после застоя

Ученые изучили два типа роста после стагнации: умеренный долгосрочный рост и быстрый рост. Умеренный долгосрочный рост показывают компании, демонстрирующие годовой темп роста продаж, превышающий 10% в течение трех из четырех лет после стагнации, с общим ростом продаж за четыре года, превышающим 30%. Быстрый рост присущ компаниям, демонстрирующим общий темп роста продаж за четыре года, превышающий 60%, что включает в себя быстрый долгосрочный рост (ежегодный рост на 20% и более в течение трех из четырех лет) и быстрый краткосрочный рост (высокий рост всего за один-два года).