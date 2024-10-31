Известный святой и контрреволюционер Иоанн Кронштадский родился 195 лет назад

Тот раздавал им деньги на пропитание, как свои личные, так и присланные жертвователями. Сам того не желая, отец Иоанн стал владельцем крупной бизнес-империи: ему присылали сотни тысяч рублей в год, которые он распределял между школами, больницами, монастырями и частными лицами в нужде. Приходили к нему за помощью не только оборванные нищие, но и, например, разорившиеся купцы. Православный священник был готов помогать и иноверцам: «У Бога нет ни эллинов, ни иудеев. У меня своих денег нет. Мне жертвуют, и я жертвую. Я даже часто не знаю, кто и откуда прислал мне то или другое пожертвование».