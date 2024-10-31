Профессор МГПУ Якушевич: самый страшный персонаж русского фольклора — водяной

Сегодня русалка, водяной, кикимора — это безобидные и милые персонажи из мультфильмов и сказок, а для древних славян эти существа были посланниками потустороннего мира, опасными, часто злобными, которых нужно задабривать, а лучше обходить стороной. О том, как формировались поверия о нечистой силе, можно узнать из трудов авторов XIX века — В. И. Даля, С. В. Максимова, М. М. Забылина и А. Н. Афанасьева, которые собрали и систематизировали обычаи, обряды, предания и суеверия русского народа.