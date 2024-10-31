Профессор МГПУ Якушевич: самый страшный персонаж русского фольклора — водяной

Водяной с зелеными ногами в Тульской области, несчастный Камышанов в Оренбуржье и Кромешник-игроман у Онежского озера — вот список персонажей «русского фэнтези», упоминание о которых вполне уместно в Хэллоуин. Такое удивительное разнообразие водяных духов обнаружила в ходе своего исследования доцент департамента филологии Московского городского педагогического университета, профессор Ирина Якушевич. Она рассказала «Газете.Ru», откуда взялись кикиморы, кто такие Лопухони и Шишиги и как звали водяных в зависимости от их специализации.
Сегодня русалка, водяной, кикимора — это безобидные и милые персонажи из мультфильмов и сказок, а для древних славян эти существа были посланниками потустороннего мира, опасными, часто злобными, которых нужно задабривать, а лучше обходить стороной. О том, как формировались поверия о нечистой силе, можно узнать из трудов авторов XIX века — В. И. Даля, С. В. Максимова, М. М. Забылина и А. Н. Афанасьева, которые собрали и систематизировали обычаи, обряды, предания и суеверия русского народа.
Водяной.
Самый устрашающий персонаж русского фольклора, он живет ниже уровня земли. Встреча с ним не сулит ничего хорошего. Водяной никогда не помогал человеку, в отличие, например, от лешего. Наоборот, он мог утопить или наслать болезнь, рассказала «Газете.Ru» доцент департамента филологии Московского городского педагогического университета, профессор Ирина Якушевич.
«В разных регионах России представления о водяном отличались и зависели от природы края, от животных и птиц, которые там обитают. В некоторых районах голос водяного отождествляли с криком выпи. Эту птицу семейства цаплевых называют еще “бухалень”, “бухало” — за ее страшный крик, от которого мороз по коже. Говорят, когда водяной кричит выпью, это он с лешим переговаривается. В Тульской области водяного изображали в обличье выпи: с зелеными ногами и длинным клювом», — рассказала Якушевич.
По словам профессора, в некоторых местах выпь называют водяным быком. А образ быка в фольклоре связан с водяным. Он может появляться в виде коровы, лошади или обросшего шерстью старца с рогами, коровьим брюхом и хвостом. На русском Севере рассказывали о водяных коровах, которые выходят на берег, пасутся на заливных лугах, а при появлении человека уходят. Якобы, это и есть водяные.
«Еще водяного отождествляют с куликом. Эта птица, как и выпь, ведет ночной образ жизни. Кстати, слово “кулик” произошло от праславянского корня “кул”, то есть кривой, хромой, а у кулика, как все помнят, дугообразный клюв, загнутый вниз», — отметила Якушевич.
В фольклоре есть и водяные с именами. Например, существует Волос (или Волосати), — он насылал на человека кожные болезни, а в Соль-Илецком районе Оренбургской области жил самый несчастный в России водяной — Камышанов.
В тех местах было много пересыхающих озер, заросших камышами. Особенно знаменито место слияния рек Илек и Урал. Воды там, кроме периода весеннего половодья, было так мало, что камыши заполняли всю пойму и русло, между которыми бродил грустный Камышанов в поисках воды. В наши дни от рек, камышей и их хозяина не осталось и следа. Когда осваивали целину, все поймы распахали.
«Самый же известный русский водяной-игроман Кромешник живет около Онежского озера в карстовых озерах Мегорской гряды. Кромешником его зовут потому, что умеет ходить в темноте под землей по коридорам, соединяющим озера. Есть легенда, что когда Кромешник проигрался царю Онежского озера, из озера ушла рыба, а потом и вода. Пришлось водяному отработать свой долг, и весной вода вернулась, а за ней и Кромешник», — рассказала Якушевич.
Женой водяного во многих легендах считают русалку. По словам профессора, Водяница была коварной и злобной, а чтобы ее задобрить, люди давали ей ласкательные имена, скажем, Лопухоня. На Руси лопухом называли все растения с широким, круглым листом. Это могла быть и мать-и-мачеха, и калужница болотная с желтыми цветами, и репейник, и кувшинки, которыми водные девы украшали свои волосы. Вылезет такая Лопухоня из воды, поманит и утащит на дно.
Шишиги и кикиморы.
А вот женой у лешего и домового была кикимора. Как рассказала «Газете.Ru» Ирина Якушевич, рассказы о лесной кикиморе чаще встречаются на Вятке или в Сибири. В других регионах она обитает в домах и наносит ущерб хозяйству.
«Слово “кикимора” состоит из двух корней — “кик” и “мор”. С “мором” все понятно, а вот у корня “кик” много смыслов. В балто-славянских наречиях — это крючок. Кикимору как раз и представляли, как маленькую, скрюченную старушку», — объяснила Якушевич.
По легенде, рассказанной писателем Орестом Сомовым, кикимора рождается от красной девицы и змея огненного. Проклята она уже с рождения. От этих проклятий детища змея попадают к злому колдуну, который учит их зелья варить и другому волшебству. У кикиморы голова с наперсток, а туловище — тоньше соломинки. Она умеет летать и кричать, как птица.
«В южных регионах кикимора выглядит, как красивая девушка с распущенными волосами. А в Белоруссии — как маленькая девочка. Связано это с темой происхождения кикиморы. Это существо — предок человека, который умер неправедной смертью, например, некрещеный ребенок», — рассказала Якушевич.
Древние славяне считали, что в доме есть такие места, как порог и подпол, которые связаны с потусторонним миром, где и живет кикимора, она там воет, скулит, ноет, вздыхает, а ночью топает по дому. У кикиморы склочный характер. Она может кидаться всем, что попадет под руку. В избе — подушками и клубками, а в подполе — луковицами и картошкой.
По словам Якушевич, если поймать кикимору и выстричь у нее на затылке крест, она превратится в человека, правда, в хромого, кривого и косоглазого.
Говорят, на Святках кикимора «производит» детей — шушканов или шишиг, которые вылетают в трубу и живут на улице до Крещения. Владимир Даль считал, что шишига — это леший. А в словаре Измаила Срезневского шишига — это и есть кикимора. Кстати, шишигой также называли человека — шалопая или копушу.
«У слова “шишига” есть несколько вариантов. Сразу вспоминается “шишка”. Корень “шиш” значит “вместилище”, “хранилище”. Это для тех шишиг, которые напоминают домового. В древности славяне вешали во дворе сосновую или еловую ветку. Считалось, что в ней, особенно если она с шишками, и живет домовой. Также корень “шиш” употреблялся в значении “округлый нарост”, “утолщение”, намекая на горбатую спину лешего. Интереснее всего вариант происхождения от тюркского “шиш” — неприличный жест, фига, кукиш — он был оберегом, если шиш показать нечистой силе, она испугается и убежит», — говорит Якушевич.
А еще шишигами называли воров, бродяг и бандитов. Возможно потому, что асоциальные личности имеют сходство с нечистой силой, угрожающей добрым людям.