Казахстан запустит в космос собственные спутники

«Вот это у нас оптическая полезная нагрузка. Это фотоаппараты. У нас их два, чтобы обеспечить нужную производительность по ширине захвата. То есть, мы ставим две камеры друг с другом, из-за этого наш снимок получается больше. Здесь отображены антенны для передачи данных. Здесь отображена камера сверхдиапазона, которая позволяет видеть изображения, не видимые для глаза. Всего в космос запустят 4 спутника. Они будут отслеживать состояние земель, водных ресурсов и анализировать изменения окружающей среды. Один из аппаратов наша страна предоставит Монголии. Об этом стороны договорились во время государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Улан-Батор», — отметил главный инженер проекта Бекет Тулегенов.