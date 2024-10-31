Новогодние салаты станут дороже: причины роста цен на традиционные блюда

К декабрю цена традиционного салата «Сельдь под шубой» может вырасти на 8−10% из-за увеличения цен на рыбу. Об этом сообщила доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Елена Степанычева.
Согласно её словам, также прогнозируется подорожание салата оливье, что связано с ростом цен на яйца: с начала года они подорожали на 22,98%, и к декабрю ожидается дальнейшее увеличение на 5−7%, в зависимости от их категории.
Степанычева отметила, что сокращение вылова лососевых пород рыб вызвало рост цен на красную икру. В октябре стоимость икры уже увеличилась на 5%, а к декабрю она может вырасти еще на 20%.
Тем не менее, экономист не считает, что произойдёт значительное подорожание шампанского. Последний заметный рост цен на игристые вина наблюдался в сентябре 2024 года и составил около 8%. Несмотря на эти изменения, спрос на традиционные новогодние продукты останется высоким, сообщает «Газета.Ru».