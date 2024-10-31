Казанцам объяснили причину повышения платы за проезд в общественном транспорте

Жителям Казани объяснили причину повышения платы за проезд в городском транспорте. Разъяснения дал председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.
Ранее мы сообщали, что татарстанские перевозчики подали заявку на повышение цены за проезд в общественном транспорте. В Казани стоимость просят увеличить стоимость до 45 рублей.
«Лучше один раз повысить в рамках инфляционных ожиданий, чем повышать сразу значительно через три года или раз в пять лет».
Также председатель Госкомитета РТ по тарифам пояснил, что еще одна причина принятия решения — нормативные акты.
«Мы экономические затраты обязаны оценить и принять адекватное решение», — сказал Груничев.
По словам спикера, заявки от районов поступили разные, максимально заявленная сумма — 45 рублей.