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Казанцам объяснили причину повышения платы за проезд в общественном транспорте

Цена поездки может вырасти до 45 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Казани объяснили причину повышения платы за проезд в городском транспорте. Разъяснения дал председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

Ранее мы сообщали, что татарстанские перевозчики подали заявку на повышение цены за проезд в общественном транспорте. В Казани стоимость просят увеличить стоимость до 45 рублей.

«Лучше один раз повысить в рамках инфляционных ожиданий, чем повышать сразу значительно через три года или раз в пять лет».

сказал Груничев

Также председатель Госкомитета РТ по тарифам пояснил, что еще одна причина принятия решения — нормативные акты.

«Мы экономические затраты обязаны оценить и принять адекватное решение», — сказал Груничев.

По словам спикера, заявки от районов поступили разные, максимально заявленная сумма — 45 рублей.