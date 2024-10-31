Общественник из Хабаровска рассказал, чем можно заменить западный Хэллоуин

«Не нужно думать, чем озадачить детей вместо Хэллоуина — достаточно уже того, что у нас есть. Далеко за примерами ходить не надо. Меньше чем через два месяца наступит Новый год — прекрасный праздник, который встречают всей семьёй. И здесь хорошим решением государства было бы сделать 31 декабря выходным днём, чтобы семьи могли готовиться к Новолетию совместно, не отвлекаясь на работу, чтобы родители могли подарить детям тепло и радость. А 7 января наступит Рождество Христово, которое мы отмечаем уже не одно столетие. И этих двух праздников вполне хватит», — сказал Никонов.