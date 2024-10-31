Общественник из Хабаровска рассказал, чем можно заменить западный Хэллоуин

31 октября на Западе отмечают Хэллоуин, который в последние десятилетия глобализации проник и в Россию — в основном его празднуют школьники и молодёжь. Однако за последние два года русофобия недружественных государств стала очевидной, а патриотические ценности в нашей стране укрепились, в связи с чем встал вопрос — что делать с «Днём всех святых» и нужно ли искать ему замену в виде «Тыквенных спасов»? На этот вопрос ответил «АиФ-Дальинформ» глава общественной организации «Дело Жизни», сопредседатель городского Совета отцов Андрей Никонов.
Как подчеркнул общественник, он борется с принесённой извне традицией праздновать «бесовской» Хэллоуин уже на протяжении многих лет. Интеграция чужой культуры, которая не свойственна нашему народу, априори не может принести ничего хорошего, уверен собеседник. Русские люди по своей натуре более духовны и культурно богаты, и портить это наследие сатанинской атрибутикой — не самое лучшее решение.
«Если не уходить в конспирологию и говорить на языке фактов, то я считаю, что демонстрация злых сил, духов и демонов не несёт ничего позитивного. Она свидетельствует об упадочническом состоянии западной культуры, которой мы не должны уподобляться. Что касается альтернативы и замены — мне кажется, что на каждую американско-европейскую дрянь нам не нужно придумывать свой симметричный ответ», — подчеркнул Никонов.
Если у народа возникает потребность что-либо отмечать, добавляет он, такая традиция появляется сама, а попытки насадить праздники искусственно в России ещё ни к чему хорошему не приводили. Хорошим примером стихийно образовавшегося праздника, который три года назад был закреплён на государственном уровне, глава «Дела Жизни» назвал День отца, отмечаемый в третье воскресенье октября.
«Не нужно думать, чем озадачить детей вместо Хэллоуина — достаточно уже того, что у нас есть. Далеко за примерами ходить не надо. Меньше чем через два месяца наступит Новый год — прекрасный праздник, который встречают всей семьёй. И здесь хорошим решением государства было бы сделать 31 декабря выходным днём, чтобы семьи могли готовиться к Новолетию совместно, не отвлекаясь на работу, чтобы родители могли подарить детям тепло и радость. А 7 января наступит Рождество Христово, которое мы отмечаем уже не одно столетие. И этих двух праздников вполне хватит», — сказал Никонов.
«Уважаемые предприниматели, давайте не будем уходить в сатанизм. Не стоит размещать на прилавках оккультные символы, чтобы привлечь молодёжь в качестве покупателей. Пусть это делают на Западе. А у нас своя культура и свои обычаи, и продвигать следует именно их», — заключил собеседник.