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Уфимская ГАИ за сутки задержала шесть нетрезвых водителей

В Уфе за сутки поймали шесть пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали шесть пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

За прошедшие 24 часа было зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 356 нарушений правил дорожного движения.

— Задержано шесть водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а также двое без водительского удостоверения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.

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