Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский богатырь Дмитрий Скосырский стал самым сильным человеком в России

Омский тяжеловес Дмитрий Скосырский стал самым сильным атлетом в стране, поборов 11 претендентов на титул.

Источник: Комсомольская правда

Омич стал сильнейшим человеком страны. Накануне стало известно, что омский силач Дмитрий Скосырский победил в турнире «Сильнейший человек России — 2024», который завершился в Крыму.

Мероприятие посвящено Дню Народного единства. Нашему атлету предстояло пройти несколько испытаний на силу и выносливость. В первом этапе кандидаты на титул поднимали бревна, а в финале героям предстояло на скорость переносить бетонные шары. О победе Скосырского рассказала первый заместитель министра спорта Омской области Ольга Степанова в своем телеграм-канале.

«Поздравляю Дмитрия и его наставника Михаила Шивлякова с таким достижением», — написала Степанова.

Добавим, что Дмитрий Скосырский хорошо известен омичам как настоящий богатырь. Этим летом в Таре он вместе с наставником Михаилом Шивляковым участвовал в показательном шоу на силу в рамках фестиваля «Сибирское братство».