Омский богатырь Дмитрий Скосырский стал самым сильным человеком в России

Омич стал сильнейшим человеком страны. Накануне стало известно, что омский силач Дмитрий Скосырский победил в турнире «Сильнейший человек России — 2024», который завершился в Крыму.
Мероприятие посвящено Дню Народного единства. Нашему атлету предстояло пройти несколько испытаний на силу и выносливость. В первом этапе кандидаты на титул поднимали бревна, а в финале героям предстояло на скорость переносить бетонные шары. О победе Скосырского рассказала первый заместитель министра спорта Омской области Ольга Степанова в своем телеграм-канале.
«Поздравляю Дмитрия и его наставника Михаила Шивлякова с таким достижением», — написала Степанова.
Добавим, что Дмитрий Скосырский хорошо известен омичам как настоящий богатырь. Этим летом в Таре он вместе с наставником Михаилом Шивляковым участвовал в показательном шоу на силу в рамках фестиваля «Сибирское братство».