Омский богатырь Дмитрий Скосырский стал самым сильным человеком в России

Мероприятие посвящено Дню Народного единства. Нашему атлету предстояло пройти несколько испытаний на силу и выносливость. В первом этапе кандидаты на титул поднимали бревна, а в финале героям предстояло на скорость переносить бетонные шары. О победе Скосырского рассказала первый заместитель министра спорта Омской области Ольга Степанова в своем телеграм-канале.