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Кустурица начнет снимать кино в Краснодарском крае летом 2025 года

Фильм по роману Достоевского режиссера Кустурицы снимут на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует снять на Кубани фильм по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Работа над ним намечена на лето 2025 года.

«И это будет черная комедия. О том, как я не снял “Преступление и наказание”, — цитирует режиссера “Российская газета”.

Для киносъемок в Краснодарском крае выстроят специальные павильоны. При этом в Санкт-Петербурге, где развивается действие романа, съемок не будет.

Эмир Кустурица также хочет экранизировать «Казаков» Льва Толстова, снять фильмы по произведениям Николая Гоголя и Евгения Водолазкина.

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