Кустурица начнет снимать кино в Краснодарском крае летом 2025 года

Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует снять на Кубани фильм по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Работа над ним намечена на лето 2025 года.
«И это будет черная комедия. О том, как я не снял “Преступление и наказание”, — цитирует режиссера “Российская газета”.
Для киносъемок в Краснодарском крае выстроят специальные павильоны. При этом в Санкт-Петербурге, где развивается действие романа, съемок не будет.
Эмир Кустурица также хочет экранизировать «Казаков» Льва Толстова, снять фильмы по произведениям Николая Гоголя и Евгения Водолазкина.