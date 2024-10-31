Мифы и правда о героическом бое крейсера «Варяг» с японской эскадрой

«Увы, так и не пришла в голову идея о слабой защищенности расчетов орудий, лишенных даже противоосколочных щитов. Правда, это было как раз в рамках тогдашних представлений о ведении боя, в ходе японо-китайской войны щитовые прикрытия орудий были сняты с китайских кораблей для того, чтобы уменьшить потери от разрывов снарядов об щит, если бы мол щита не было — орудие представляло собой меньшую цель и вообще бы не пострадало. Жизнь орудийных расчетов в таком случае как-то просто не принималась в расчет», — писал в своей книге «Крейсер “Варяг” историк Федор Лисицын.