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Два самолета не смогли приземлиться в Магнитогорске

Летевшие в Магнитогорск из Сочи и Москвы самолеты перенаправлены в другие аэропорты.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры авиарейса «Сочи-Магнитогорск» неожиданно для себя очутились в Оренбурге. Незапланированную посадку утром 31 октября совершил самолет компании «Икар».

— Экипажем принято решение о незапланированной посадке воздушного судна в аэропорту города Оренбург по причине неблагоприятных метеоусловий на маршруте следования, — рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Самолет планируют отправить в Магнитогорск в 10:50. Пассажиры пока находятся в аэропорту.

Самолет из московского Шереметьево также не смог приземлиться в Магнитогорске. Покружив над аэропортом, он развернулся и полетел в Уфу, где и совершил посадку. В Магнитогорске его теперь ждут не раньше 11:30.