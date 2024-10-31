Два самолета не смогли приземлиться в Магнитогорске

Пассажиры авиарейса «Сочи-Магнитогорск» неожиданно для себя очутились в Оренбурге. Незапланированную посадку утром 31 октября совершил самолет компании «Икар».
— Экипажем принято решение о незапланированной посадке воздушного судна в аэропорту города Оренбург по причине неблагоприятных метеоусловий на маршруте следования, — рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.
Самолет планируют отправить в Магнитогорск в 10:50. Пассажиры пока находятся в аэропорту.
Самолет из московского Шереметьево также не смог приземлиться в Магнитогорске. Покружив над аэропортом, он развернулся и полетел в Уфу, где и совершил посадку. В Магнитогорске его теперь ждут не раньше 11:30.