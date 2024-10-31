В Воронеже снесли кофейню Perfetto на улице Владимира Невского

В среду, 30 октября, снесли кофейню Perfetto, расположенную на улице Владимира Невского, 59 Г недалеко от ТРЦ «Московский проспект». Владелец предупреждал о демонтаже за неделю до разрушения здания. В объявлении, висевшем на двери, сообщали, что кофейню разрушат по решению Арбитражного суда Воронежской области.
Хозяин кофейни был арендатором помещения. А вот его владелец, как отмечается в решении Арбитражного суда, построил здание самовольно, поэтому и были применены такие жесткие меры.
Напомним, также на улице Владимира Невского возле отеля «Бенефит Плаза» в конце декабря 2023 года снесли кафе «Венеция» по той же причине — здание построили самовольно. На первом этаже его была пекарня, на втором ресторан. По истечении десяти месяцев после этого на месте кафе по-прежнему «красуется» пустое место.