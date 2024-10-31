В Воронеже снесли кофейню Perfetto на улице Владимира Невского

Напомним, также на улице Владимира Невского возле отеля «Бенефит Плаза» в конце декабря 2023 года снесли кафе «Венеция» по той же причине — здание построили самовольно. На первом этаже его была пекарня, на втором ресторан. По истечении десяти месяцев после этого на месте кафе по-прежнему «красуется» пустое место.